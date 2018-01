Μεγάλο ματς μεταξύ Μάβερικς-Λέικερς!

Η ομάδα του Ντάλας ήταν για 10 πόντους μπροστά στην τελευταία περίοδο (70-80), αυτή του Λος Άντζελες επέστρεψε και πέρασε μπροστά (92-87), αλλά ο αγώνας πήγε τελικά στην παράταση (95-95).

Υπεύθυνος για αυτό ο Χάρισον Μπαρνς, ο οποίος έβαλε καλάθι, 5.9'' δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

The Harrison Barnes bank shot that sent the game to OT!#MFFL pic.twitter.com/6BQJATQrQ4

— NBA (@NBA) 13 Ιανουαρίου 2018