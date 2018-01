Μεγάλο ματς στο Ντάλας!

Οι Μάβερικς φιλοξένησαν τους Λέικερς, ο αγώνες πήγε στην παράταση και η ομάδα του Λος Άντζελες ήταν αυτή που πανηγύρισε, αφού επικράτησε με 107-101. Στο 15-27 οι «λιμνάνθρωποι», στο 15-19 οι γηπεδούχοι.

Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με τους παίκτες του Καρλάιλ να παίρνουν προβάδισμα 10 πόντων στο 37' (70-80). Οι Λέικερς, όμως, επέστρεψαν και πέρασαν μπροστά (92-87, 45').

Ο Χάρισον Μπαρνς ήταν αυτός που οδήγησε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, με καλάθι 5.9'' πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Εκεί, οι παίκτες του Ουόλτον με double score (12-6) πήραν τη νίκη (101-107).

Κορυφαίοι οι Ραντ (23π., 15ρ.) και Κούζμα (18π., 10ρ.). Ο Κλάρκσον μέτρησε 19 πόντους και ο Κάλντγουελ-Πόουπ 17. Ο Λόνζο Μπολ είχε 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από τους Μάβερικς, ο Σμιθ Τζούνιορ είχε 23 πόντους, Μπαρνς και Μάθιους από 17, ο Πάουελ 13 και ο Φερέλ 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Νοβίτσκι είχε 6 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 20-31, 52-46, 73-70, 95-95, 107-101παρ..

The Harrison Barnes bank shot that sent the game to OT! #MFFL pic.twitter.com/6BQJATQrQ4

Great help defense by the rook, and we're headed to OT! #DALvsLAL pic.twitter.com/BBKhJ7Iqqg

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 13 Ιανουαρίου 2018