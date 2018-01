Δεν τα πάει και πολύ καλά ο Αϊζάια Τόμας στο πρώτα ημίχρονα των τελευταίων ματς των Καβαλίερς.

Ο γκαρντ του Κλίβελαντ σούταρε με 0/17 σουτ στο πρώτο ημίχρονο των 2 τελευταίων αναμετρήσεων. Μάλιστα κόντρα στους Ράπτορς έιχε 0/10 σουτ.

Κάτι... έχει ο Αϊζάια με τα πρώτα ημίχρονα!

Isaiah Thomas missed all 10 of his shots in the first half.

He's 0-17 in first half of his last 2 games pic.twitter.com/EBwjMQwYeU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Ιανουαρίου 2018