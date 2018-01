Σαρώνουν με ιστορικό ρεκόρ οι Ράπτορς! (pic)

«Μαγική» σεζόν κάνουν οι Ράπτορς που δείχνουν έτοιμοι για όλα. Με την εμφατική τους νίκη κόντρα στους Καβαλίερς, εκτός από τον θαυμασμό που «τράβηξαν» κατάφεραν να κάνουν και ένα μοναδικό ρεκόρ.

Το 29 -11 που έχουν την φετινή σεζόν είναι η το καλύτερο στα 40 πρώτα παιχνίδια που έχουν καταφέρει στην ιστορία τους.

Το μόνο που μένει να δούμε είναι που μπορούν να φτάσουν.

Raptors: 29-11, their best 40-game start to a season in franchise history pic.twitter.com/4fiYhNJAaz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Ιανουαρίου 2018