Αρνητικό ρεκόρ για τον Λεμπρόν οι 133 πόντοι των Ράπτορς! (pic)

Οι Ράπτορς ήταν σαρωτικοί κόντρα στους Καβαλίερς του οποίους και κέρδισαν με 133 – 99. Ο ΛεΜπρόν έγινε έξαλλος με τους συμπαίκτες του κάτι που φαντάζει λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι για εκείνον ήταν μια αρνητική... πρώτη φορά.

Οι 133 πόντοι που δέχθηκε η ομάδα του Κλίβελαντ αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για την καριέρα του «Βασιλιά» καθώς είναι οι περισσότεροι που έχει δεχθεί ποτέ στην καριέρα του σε ματς κανονικής περιόδου.

The Cavaliers allowed 133 points, the most in a regulation game in LeBron James' career.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Ιανουαρίου 2018