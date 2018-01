Οι γκαφατζήδες του ΝΒΑ μέσα από το Shaqtin' A Fool (vid)

Γι' άλλη μία φορά, ο θρύλος του ΝΒΑ ήξερε καλά πώς να... διαβάλλει μερικούς παίκτες για τα καμώματά τους.

Δείτε τις πάσες στο πουθενά των Σιάκαμ, Ντελαβεντόβα, τον Στίβενσον να πέφτει στο παρκέ σαν να τον... πυροβόλησαν, τον Κάλντγουελ-Ποουπ να κάνει άκυρο πήδημα και τον Φέργκιουσον να κάνει βήματα και να αστοχεί σε κάρφωμα!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο

Over-the-backboard passes, dramatic falls and real life glitches headline this week's #Shaqtin presented by @hotelsdotcom! pic.twitter.com/1KUBzVx9jB

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 12 Ιανουαρίου 2018