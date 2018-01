Στα... χνάρια του Νοβίτσκι ο τριποντέρ Μάρκανεν! (pic)

Καυτός ήταν ο Λάουρι Μάρκανεν στην αναμέτρηση κόντρα στους Νικς, αφού ευστόχησε σε 8 τρίποντα.

Ο παίκτης των Μπουλς κατάφερε να ισοφαρίσει την επίδοση του Ντιρκ Νοβίτσκι, αφού έγινε ο δεύτερος 7-footer (2.13 ύψος και πάνω) στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει 8 τρίποντα.

Εντυπωσιακός ο νέος ηγέτης των «ταύρων».

.@MarkkanenLauri made eight 3-pointers last night, tying Dirk Nowitzki for the most in a game by a 7-footer in NBA history. pic.twitter.com/Zqt7fjvbxM

