Το διπλό ρεκόρ του Ουίλιαμς κόντρα στους Ουόριορς! (pics)

Το ματς της ζωής του έκανε ο Λου Ουίλιαμς απέναντι στους Ουόριορς.

Ο γκαρντ των Κλίπερς σταμάτησε στους 50 πόντους, και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας από το Λος Άντζελες που σκοράρει «5οάρα» από το 1990 και μετά. Επίσης έγινε ο παίκτης των Κλίπερς με τους περισσόρους σε μια περίοδο, αφού έβαλε 27 στην τρίτη. Έτσι έσπασε το ρεκόρ του Μπαρόν Ντέιβις που είχε βάλει 23 το 2010.

Lou Williams had 27 points in the third quarter, the most in a quarter in Clippers history.

The previous record was 23 points by Baron Davis in 2010 pic.twitter.com/uPXTsVhBHU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Ιανουαρίου 2018