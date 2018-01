Με φανέλα ΛεΜπρόν και... τατουάζ Κάρι-Ντουράντ ο Ντρέικ; (pic)

Ο Ντρέικ είναι λάτρης του ΝΒΑ και δεν το κρύβει.

Ο γνωστός ράπερ των ΗΠΑ είναι θερμός υποστηρικτής της ομάδας της γενέτειράς του, των Ράπτορς, κάτι που είναι γνωστό στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Γι' αυτό και η πρόσφατη εμφάνισή του προκάλεσε ερωτηματικά.

Ο παρουσιαστής των περσινών βραβείων του ΝΒΑ εθεάθη να παίζει μπάσκετ με την φανέλα που είχε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο λύκειο. Αυτό, όμως, δεν προβλημάτισε τόσο, καθώς είναι γνωστή η φιλία του με τον «Βασιλιά», ο οποίος γιόρτασε τα γενέθλιά του στο νέο εστιατόριο του Ντρέικ στο Τορόντο.

Αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν τα δύο τατουάζ με τα νούμερα 30 και 35 στο χέρι του, με τις φήμες να οργιάζουν πως πρόκειται για τους αριθμούς των Κάρι και Ντουράντ στους Ουόριορς.

Η εικόνα που τραβήχτηκε είναι θολή και δεν διακρίνεται τι γράφεται στο κάτω μέρος των αριθμών, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν στο διαδίκτυο.

