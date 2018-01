Οι Μπουλς πήραν τις μαμάδες των παικτών σε ένα ξεχωριστό ταξίδι! (pics & vid)

Σε άλλο επίπεδο το πήγαν οι Μπουλς., Αποφάσισαν να προσφέρουν στις μητέρες των παικτών τους μια μοναδική εμπειρία και το κατάφεραν. Οι «Ταύροι» είχαν να αντιμετωπίσουν τους Νικς, όπου μάλιστα πήραν και τεράστια νίκη.

Για το ταξίδι στην Νέα Υόρκη αποφάσισαν να πάρουν μαζί τις μητέρες όλων των παικτών και να τους προσφέρουν όσα προσφέρουν στους πρωταγωνιστές τους.

Φρόντισαν ώστε οι παίκτες και οι μαμάδες τους να έχουν μαζί πολλές δραστηριότητες μέσα στην ημέρα και να περάσουν χρόνο μαζί.

Η μητέρα του Ρόμπιν Λόπεθ σχολίασε:

«Ήταν πολύ πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία του ΝΒΑ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και τις άλλες μαμάδες καλύτερα και να συνειδητοποιήσω τον λόγο που έχουν όλοι τόσα καλά παιδιά και υπέροχους ανθρώπους , γιατί είναι υπέροχοι.

Είναι σπουδαίο για τον δεσμό μας, αφού μπήκαμε στο ίδιο αεροπλάνο με τους γιους μας, μείναμε στο ίδιο ξενοδοχείο, φάγαμε το ίδιο φαγητό. Αν και τα αγόρια έχουν μεγαλώσει, νομίζω ότι το απόλαυσα».

Αυτό μάλλον αποδείχτηκε αλήθεια, αφού οι παίκτες ήταν μόνιμα χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Ο Χόλιντεϊ σχολίασε: «Προφανώς ήταν τέλεια. Ήταν πρώτα μια μοναδική εμπειρία για εκείνες.

Να μπορούν να ταξιδεύουν όπως εμείς και να κάνουν όλα όσα κάνουμε εμείς. Είναι ωραίο για εμένα να μπορώ να περνάω χρόνο με την μητέρα μου, γιατί δεν βλεπόμαστε πολύ εξαιτίας της δουλειάς μου προφανώς».

Οι μαμάδες έφαγαν δείπνο μαζί με τους γιους τους, έκαναν σπα και είδαν αξιοθέατα στην Νέα Υόρκη πριν πάνε στο παιχνίδι. Στο γήπεδο οι μαμάδες έκαναν high 5 με τους γιους τους κατά την παρουσίαση.

Οι μοναδικές που δεν κατάφεραν να είναι είναι εκείνες του Μάρκανεν, του Μίροτιτς και του Ζίπσερ που βρίσκονται στις πατρίδες τους.

Οι υπεύθυνοι των Μπουλς ήταν τρομερά ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της ιδέας τους, που σχολίασαν: «Φυσικά τώρα κι άλλες ομάδες θα κλέψουν την ιδέα μας. Είναι τέλεια. Αλλά αν είσαι μέλος του ΝΒΑ, πρέπει να γίνει μέλος σε πράγματα σαν και αυτά».

The Moms are all ready for tonight’s game! #CHIatNYK pic.twitter.com/USaZRjyEDP

Does it get any cuter than the players running through a cheering Mom tunnel?! pic.twitter.com/gm1CXztK9Z

