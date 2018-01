Έφτασε τους 20.000 πόντους στο ΝΒΑ ο Ντουράντ! (pics & vid)

Χρειαζόταν μόλις 25 πόντους για να φτάσει τους 20.000, αλλά μέτρησε 40!

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν φοβερός κόντρα στους Κλίπερς, κι ας μην πήραν οι Ουόριορς τη νίκη κι έγραψε το όνομά του στην ιστορία του ΝΒΑ.

Επίσης, με αυτό του το κατόρθωμα, έγινε ο 5ος παίκτης που πετυχαίνει 20.000 πόντους πριν από τα 30, μετά τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ, Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και Μάικλ Τζόρνταν.

Kevin Durant put up a season-high 40 PTS for the @warriors at home in a historical night! pic.twitter.com/f0STFEo1Ld

— NBA (@NBA) 11 Ιανουαρίου 2018