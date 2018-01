Οι Μπακς έφτιαξαν το εβδομαδιαίο TOP 5 τους και σε αυτό πρωταγωνιστεί για άλλη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η τάπα του κόντρα στους Πέισερς, το φοβερο καλάθι του απέναντι στους Ράπτορς και το clutch καλάθι του στο ματς με τους Ουίζαρντς μπήκαν στις 5 κορυφαίες φάσεις της βραδιάς.

Απολαύστε το TOP 5

Jump start you Wednesday with the Top Five Plays of Week 12 presented by @BMOHarrisBank!! pic.twitter.com/KKQwoorKtg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Ιανουαρίου 2018