Πιάστηκαν στα χέρια Ντράγκιτς με ΝτεΡόζαν (vid)

Δεν ξέρουμε αν οι δύο έχουν προηγούμενα από τον τραυματισμό του Σλοβένου από τον ΝτεΡόζαν πέρσι, αλλά σίγουρα ο τσακωμός τους επισκίασε τη νίκη των Χιτ επί των Ράπτορς στο Τορόντο. Μιλάμε φυσικά για τους Γκόραν Ντράγκιτς και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν οι οποίοι μετά το τέλος της αναμέτρησης πιάστηκαν στα χέρια με τον ηγέτη των... δεινόσαυρων να προσπαθεί μάλιστα να ρίξει και μπουνιά ή οποία πήγε στον αέρα πριν προλάβουν οι πιο ψύχραιμοι και τους χωρίσουν.

DeRozan & Dragic get into it at the end, get separated quickly pic.twitter.com/qSAmKWkPD6

— CJ Fogler (@cjzero) January 10, 2018