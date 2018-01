Θέαμα στο μπάσκετ δεν είναι μόνο ένα ωραίο καλάθι ή ένα ωραίο κάρφωμα, είναι βέβαια και η τάπα και στον αγώνα των Ράπτορς με τους Χιτ έπεσαν πολλές. Για την ακρίβεια στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έριξαν όχι μία και δύο, αλλά πέντε στους «δεινόσαυρους» κατεβάζοντας τον γενικό διακόπτη...

It’s never too cold for a Miami HEAT Block Party!

The squad swatted 7 shots in the 1st half of tonight's game. pic.twitter.com/SkPyzC14aO

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 10, 2018