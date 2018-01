Θανάσης για Γιάννη: «Πέντε μέρες έμειναν, συνεχίζουμε να ψηφίζουμε» (pic)

Πέντε ημέρες έμειναν για να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για το All Star Game του NBA με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει την δική του... μάχη όχι για να βρίσκεται στην γιορτή του μπάσκετ, αλλά για την πρωτιά στις ψήφους. Το σίγουρο πάντως είναι πως δίπλα του έχει τον αδερφό του Θανάση που δεν σταματά να τον ψηφίζει, ενώ σήμερα κάλεσε τον κόσμο να κάνει το ίδιο λέγοντας πως ακόμα έχουν μείνει μόνο πέντε μέρες και πως θα πρέπει να συνεχίσουν να ψηφίζουν τον Γιάνναρο.

Keep voting guys, 5 more days! We can do this, don’t stop!

Giannis Antetokounmpo #NBAVote pic.twitter.com/aiL7qrHwYj

— T. Antetokounmpo (@Thanasis_ante43) January 10, 2018