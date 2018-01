Ντεμπούτο κόντρα στους Πίστονς ο ΛαΒίν (pic)

Ο εκρηκτικός γκαρντ είχε τραυματιστεί σοβαρά στον αχίλλειο τένοντα με αποτέλεσμα να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν. Απ' ότι φαίνεται η επιστροφή του στα παρκέ για λογαριασμό των Σικάγο Μπουλς αναμένεται να γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής (14/1, 3π.μ.) στον αγώνα με τους Πίστονς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τον Φεβρουάριο και δη κοντά στο All Star Game αλλά από τη στιγμή που η κατάστασή του βαδίζει από το καλό στο καλύτερο, το comeback θα γίνει νωρίτερα όπως επιβεβαίωσε ο GM των Μπουλς, Τζον Πάξον.

Να σημειωθεί ότι ο ΛαΒίν πήρε μέρος στην ανταλλαγή που έστειλε τον Μπάτλερ στην Μινεσότα.

Bulls exec VP John Paxson said Zach LaVine will debut Saturday vs. Pistons.

