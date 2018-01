Το ρεκόρ των Ρόκετς στα τρίποντα και το φοβερό tweet των Μπουλς! (pic)

Απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, οι «Ρουκέτες» είχαν 20/54 σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα και έφτασαν τα 35 συνεχόμενα παιχνίδια με 10 ή περισσότερα τρίποντα σε κάποιο ματς!

Ουσιαστικά ολοένα και μεγαλώνουν το σερί τους βελτιώνοντας το περσινό τους ρεκόρ των 27 σερί αγώνων με 10+ τρίποντα.

Κι όλα αυτά υπό την καθοδήγηση του Μάικ Ντ' Αντόνι, ο οποίος έχει δώσει ελευθερία στους παίκτες του να σουτάρουν μιας και είναι λάτρης του επιθετικού μπάσκετ.

«Προσπαθούμε να πάρουμε το σωστό σουτ, την κατάλληλη στιγμή. Μπορεί να γίνει και στον αιφνιδιασμό από τη στιγμή που οι παίκτες νιώθουν ότι θα ευστοχήσουν» δήλωσε ο τεχνικός των Ρόκετς.

Επιπλέον μετρούν 13 σερί ματς με 10 ή περισσότερα τρίποντα από το... πρώτο ημίχρονο!

Μάλιστα οι Σικάγο Μπουλς είχαν «ανεβάσει» ένα φοβερό tweet στο ημίχρονο, κάνοντας λόγο για τα τρίποντα!

«Συμφωνήσαμε πριν από το ματς όλα τα σουτ να είναι τρίποντα!»

NOTE: We agreed pregame with the Rockets that all baskets tonight will be three pointers.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) 9 Ιανουαρίου 2018