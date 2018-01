Στην 4η θέση της λίστας με τους κορυφαίους τριποντέρ στην ιστορία της λίγκας βρίσκεται ο Κόρβερ.

Ο παίκτης των Καβς ευστόχησε στο υπ' αριθμόν 2.144 τρίποντο στην καριέρα του απέναντι στους Τίμπεργουλβς και ξεπέρασε τον Πόλ Πιρς

Δείτε το τρίποντο-ορόσημο του Κόρβερ

With this three-pointer, Kyle Korver passes Paul Pierce for 4th all time in 3 pointers made!#AllForOne pic.twitter.com/S0fun6W3Xq

— NBA (@NBA) 9 Ιανουαρίου 2018