Δεν τα βάζεις με τον ΛεΜπρόν.

Αυτό κατάλαβε και ο Τάιους Τζόουνς που πήγε να σκοράρει, αλλά ο Βασιλιάς σηκώθηκε και του... έσβησε τα φώτα στο Καβς-Μινεσότα.

Απολαύστε το μπλοκ

"That ball will never be the same!"

