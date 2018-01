Oι Μπακς δυσκολεύονται κόντρα στους Πέισερς και θα χρειαστούν ένα μικρό θαύμα για να γυρίσουν το ματς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να δώσει μια νότα αισιοδοξίας στην προσπάθεια τους και σκόραρε με όμορφο turnaround jump shot.

Δείτε την κίνηση του

Giannis gets it to go!! pic.twitter.com/9WqU8eKdCK

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Ιανουαρίου 2018