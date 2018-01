Θέαμα μοιράζει ο Λανς Στέφενσον κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο γκαρντ των Πέισερς έφυγε στον αιφνιδιασμό και μοίρασε μια φοβερή ασίστ πίσω από την πλάτη στον επερχόμενο Λιφ που έβαλε δύο εύκολους πόντους.

Δείτε το μαγικό του Στέφενσον!

Lance Stephenson with the behind the back dime!#Pacers pic.twitter.com/qNIzWxzU9J

— NBA (@NBA) 9 Ιανουαρίου 2018