Είναι ένας από τους κορυφαίους μπλοκέρ του ΝΒΑ και το αποδεικνύει και κόντρα στους Μπακς.

Ο Μάιλς Τέρνερ κάνει θραύση στα κοψίματα, αφού έχει ήδη 3 στην πρώτη περίοδο. Δείτε ένα από αυτά κόντρα στον Μπλέντσο!

DENIED!

Myles Turner has three blocks already and we're still in Q1!#Pacers pic.twitter.com/lNVt2yVNvO

— NBA (@NBA) 9 Ιανουαρίου 2018