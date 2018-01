Κούζμα: «Στεκόμαστε όλοι στο πλευρό του Ουόλτον!» (pic)

«Ο Λουκ είναι ο άνθρωπος μου! Λατρεύω να παίζω για εκείνον!» ήταν τα λόγια του Κάιλ Κούζμα και συνέχισε:

«Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως οικογένεια και να ακούμε μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν ρόλο στην ζωή μας».

Όσο για τον Ουόλτον; «Στεκόμαστε στο πλευρό του Λουκ! Όπως ξέρω και ότι το front office είναι δίπλα του».

Kyle Kuzma with a strong defense of Luke Walton: “Luke is my guy. I love playing for him. ... We just gotta stay looked in as a family and listen to the people that matter in our basketball lives. ... We stand by Luke. I know the front office does.”

— Tania Ganguli (@taniaganguli) 8 Ιανουαρίου 2018