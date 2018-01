Το Σαν Αντόνιο σοβαρεύτηκε στην 4η περίοδο και έφυγε με το διπλό από το Σακραμέντο με 107-100.

Οι Κινγκς πήγαν στο ημίχρονο με το σκορ στο 46-56, όμως οι Σπέρς έγραψαν το 80-83, 9 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Στο τελευταίο τρίλεπτο η ομάδα του Πόποβιτς ήταν πιο ψύχραιμη, βρήκε λύσεις στην επίθεση και έφτασε στην επικράτηση.

Για τους Σπερς ο Όλντριτζ είχε 31 πόντους με 12 ριμπάουντ, ενώ ο Μπέρτανς πρόσθεσε 28 με 6/9 τρίποντα. Ο Κουφός βοήθησε τους Κινγκς, καθώς μέτρησε 8 πόντους με 3/5 δίποντα και 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, ενώ ο Κόλεϊ-Στάιν μέτρησε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οι Μπογκντάνοβιτς και Τεμπλ είχαν από 16, ενώ ο Φοξ μέτρησε 11 πόντους και 10 ριμπάουντ. Δεν έπαιξε ο Παπαγιάννης.

Πλέον το Σαν Αντόνιο βρίσκεται στο 28-14, ενώ το Σακραμέντο στο 13-26.

