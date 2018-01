Οι Νετς λίγο έλειψε να κάνουν την έκπληξη κόντρα στους Ράπτορς, όμως οι Καναδοί άντεξαν και πήραν στην παράταση τη νίκη με 114-113.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ήταν για άλλη μια φορά πρωταγωνιστής και clutch, αφού σημείωσε 35 πόντους, ενώ με έμμεσο τρίποντο (γκολ-φάουλ και εύστοχη βολή), 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του έξτρα πεντάλεπτου χάρισε τη νίκη στο Τορόντο. Λίγο νωρίτερα ο Κραμπ έστειλε το ματς στην παράταση με αεροπλανικό!

Η ομάδα του Κέισι βρίσκεται πλέον στο 28-10, ενώ το Μπρούκλιν έπεσε στο 15-25.

Για τους νικήτες εκτός του ΝτεΡόζαν, ο Βαλανσιούνας είχε 21 πόντους και 13 ριμπάουντ, 18 πόντους και 11 ασίστ πρόσθεσε ο Λάουρι ενώ ο Ιμπάκα μέτρησε 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Allen Crabbe with the clutch shot to send the game to OT!#WeGoHard pic.twitter.com/yhnQ491ttd

— NBA (@NBA) 9 Ιανουαρίου 2018