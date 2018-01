Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκαναν απογοητευτικό πρώτο ημίχρονο και γνώρισαν την ήττα με 109-96 από τους Πέισερς. Ο Greek Freak τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους (3/9 σουτ), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Οι Πέισερς νίκησαν άνετα τα «ελάφια», αφού η παρέα του Έλληνα φόργουορντ δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να παίξει το παιχνίδι της.

Το σύνολο του ΜακΜίλαν έβαλε τις βάσεις της επικράτησης από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε 64-38.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Σαμπόνις με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ οι Ολαντίπο, Γιανγκ και Μπογκντάνοβιτς είχαν από 15. Για τους ηττημένους ο Μιντλετον είχε 19 με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Πλέον το Μιλγουόκι βρίσκεται στο 21-18 και η Ιντιάνα στο 21-19.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-16, 64-38, 88-65, 108-96

Giannis behind the back pass to Bledsoe!! pic.twitter.com/H8CEdhlrXd

Lance Stephenson with the behind the back dime!#Pacers pic.twitter.com/qNIzWxzU9J

— NBA (@NBA) 9 Ιανουαρίου 2018