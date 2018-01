ΛεΜπρόν και Λοβ διασκεδάζουν με την... football πάσα του Οσμάν! (vids)

Ο rookie των Καβαλίερς βρήκε με μια... american football πάσα στον Λοβ, από την μία μεριά του παρκέ στην άλλη, με τον 29χρονο φόργουορντ να πετυχαίνει καλάθι.

Στη συνέχεια, ο ΛεΜπρόν με τον ξανθομάλλη φίλο του μιμήθηκαν την κίνηση του Οσμάν και γελούσαν, με καλή διάθεση πάντα, ενώ ο «Βασιλιάς» έδωσε το χέρι του στον νεαρό Τούρκο.

In case you missed @CediOsman’s pass last night… take another look.

BREAKING DOWN THE W: https://t.co/qXiMqECcOn#CavsMagic || #AllForOne pic.twitter.com/yKKegoPctj

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 7 Ιανουαρίου 2018