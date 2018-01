Γράφει ιστορία ο Τζινόμπιλι στα 40 του! (pics)

Ο Μάνου Τζινόμπιλι είναι ακόμα μια απόδειξη στο ΝΒΑ πως όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καλύτερος είναι.

Ο γκαρντ των Σπερς έγραψε το όνομά του στην ιστορία της κορυφαίας λίκας ξανά, καθώς έγινε ο μοναδικός παίκτης που πετυχαίνει 20+ πόντους σε back to back παιχνίδια, ερχόμενος από τον πάγκο, στην ηλικία των 40.

Ο Αργεντίνος, μάλιστα, μετά τους 26 πόντους κόντρα στους Μπλέιζερς (career high για φέτος) έφτασε και τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Μάικλ Τζόρνταν, που ήταν οι μοναδικοί με πολλούς πόντους σε ένα παιχνίδι στην ηλικία αυτή.

Manu Ginobili is the first player in his 40s to score 15+ points in back-to-back games since Michael Jordan in 2002-03.

Manu Ginobili posted a season-high 26 points tonight. Only players age 40+ with more points in a game in @NBA history: Kareem Abdul-Jabbar and Michael Jordan. pic.twitter.com/CpJti65Jub — San Antonio Spurs (@spurs) 8 Ιανουαρίου 2018

Manu Ginobili joins Kareem Abdul-Jabbar, Robert Parish and Michael Jordan as the only players age 40 or older to score 20 points in back-to-back games. — San Antonio Spurs (@spurs) 8 Ιανουαρίου 2018