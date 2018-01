Εγγυημένο συμβόλαιο στον Κιλπάτρικ οι Μπακς (pics)

Ο Σον Κιλπάτρικ έπεισε τους Μπακς με τις εμφανίσεις του κι εκείνοι τον αντέμειψαν!

Ο 28χρονος γκαρντ είχε υπογράψει two-contract με τα «ελάφια», μετά την αποδέσμευσή του από τους Νετς, το οποίο πλέον έγινε εγγυημένο.

Αυτο σημαίνει πως ο Κιλπάτρικ, που έχει κατά μέσο όρο 5.2 πόντους και 1.4 ριμπάουντ σε 9 λεπτά στους Μπακς, θα είναι συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέχρι το τέλος της σεζόν.

The Milwaukee Bucks will waive guard DeAndre Liggins before Sunday's deadline to guarantee deals for season, league sources tell ESPN. Liggins played 31 games, impacted defensively.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιανουαρίου 2018