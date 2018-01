Προσπαθεί να φέρει τους συμπαίκτες του στο All Star Game ο ΛεΜπρόν.

Ο Βασιλιάς έδωσε την ψήφο του στον δεύτερο παίκτη του Κλίβελαντ σε ψήφους (πρώτος είναι ο ΛεΜπρόν) μετά τα πρώτα αποτελέσματα για την μεγάλη γιορτή του ΝΒΑ.

Φυσικά ο ΛεΜπρόν επέλεξε να βοηθήσει τον Κέβιν Λοβ. Λέτε να έχει παρέα ο LBJ;

#NBAVote @kevinlove to the All-Star game! I mean just look at his monster year so far! I see you working boooooiiiiii!!

— LeBron James (@KingJames) 7 Ιανουαρίου 2018