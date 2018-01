Επέστρεψε στη δράση, πέτυχε 23 πόντους και οδήγησε τους Πέισερς στη χαλαρή νίκη επί των Μπουλς.

Μετά το ματς μάλιστα έδωσε τα παπούτσια του σε έναν μικρό φαν της ομάδας της Ιντιάνα!

After the win, Victor Oladipo gives his kicks to a lucky fan!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/i00y7Poeec

— NBA (@NBA) January 7, 2018