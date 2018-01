Με 34 πόντους, 12 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν... μαγικός.

Μάλιστα, ο «Greek Freak» για το 14ο ματς φέτος πετυχαίνει πάνω από 30 πόντους.

