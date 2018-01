Αντετοκούνμπο: «Να παίξουμε πιο σκληρά στην άμυνα» (vid)

Οι Μπακς δεν τα κατάφεραν κατάφεραν κόντρα στους Ράπτορς παρά τους 24 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Greek Freak μίλησε μετά το τέλος του ματς και ανέφερε πως το Μιλγουόκι θα πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα.

«Πρέπει να παίξουμε σκληρά, κυρίως στην άμυνα. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην επίθεση, πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην άμυνα. Θεωρώ πως δεν το κάναμε αυτό απόψε. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην άμυνα. Όταν η επίθεση δεν σου δίνει ενέργεια, πρέπει να βρίσκεις άλλους τρόπους, μέσα από την άμυνα», ήταν τα λόγια του.

"We just have to play hard, especially defensively." @MasterLockUS Postgame Interview: pic.twitter.com/cCQsrFoOTW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 6 Ιανουαρίου 2018