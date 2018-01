Γιάννης: «Τον ΛεΜπρόν θα διάλεγα πρώτο στο All-Star Game!» (vid)

Πρώτος σε όλόκληρο το ΝΒΑ είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όσον αφορά τους ψήφους για το All Star Game και αν παραμείνει εκεί θα μπορεί να διαλέξει τους άλλους 4 βασικούς της ομάδας του.

Φέτος ο αρχηγός (περισσότερες ψήφους σε κάθε περιφέρεια) θα έχει προνόμια, αφού θα διαλέξει τους υπόλοιπους starters της ομάδας του. Έτσι ο Greek Freak βρήκε την ευκαιρία να... στρώσει το κόκκινο χαλί για τον ΛεΜπρόν, αλλά και να τον... προετοιμάσει για την free agency.

Στην αρχή είπε πως οι 200.000 ψήφοι είναι από την οικογένεια του και στη συνέχεια ανέφερε: «Αν οι συμπαίκτες μου είναι διαθέσιμοι, θα πάρω εκείνους. Αλλιώς θα πάρω τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, για να έχουμε καλή σχέση ενόψει της free agency. Ποτέ δεν ξέρεις».

Λέτε το καλοκαίρι να γίνει το θαύμα και σκάσει η... βόμβα στο Μιλγουόκι; Πάντως ο Γιάνναρος το προσπαθεί με το τρόπο του.

In new #NBA All-Star format, top vote getter in each conference will be a captain & get to draft his team. I asked @Giannis_An34 who he would select with the first pick. His answer may not surprise you, but his reasoning is classic Giannis: pic.twitter.com/yQUttzgWLm

— Stephen Watson (@WISN_Watson) 5 Ιανουαρίου 2018