Ρίβερς: «Δεν φαίνεται να είναι... καλά τα πράγματα για τον Τεόντοσιτς» (vid)

Ο Σέρβος γκαρντ τραυματίστηκε στο πέλμα του δεξιού του ποδιού με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο.

Μάλιστα, ο τεχνικός των Κλίπερς εξέφρασε την... απαισιοδοξία του για την κατάσταση του Τεόντοσιτς, λέγοντας χαρακτηριστικά.

«Η κατάστασή του θα φαίνεται μέρα με τη μέρα. Θα δούμε πώς θα είναι αύριο (σ.σ. σήμερα 5/1) και θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Όμως για να είμαι ειλικρινής δεν φαίνεται να είναι καλά τα πράγματα...»

Κι όλα αυτά τη στιγμή που οι Κλίπερς έχουν μείνει στον... άσο μετά και τις απουσίες των Όστιν Ρίβερς και Πάτρικ Μπέβερλι.

Doc Rivers provides an update on Milos Teodosic - and looks like a coach who has had to provide way too many postgame injury updates. pic.twitter.com/9WqlauLqhW

— Law Murray (@LawMurrayTheNU) 5 Ιανουαρίου 2018