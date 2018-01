«Θα περάσει ο ΛεΜπρόν τον Γιάννη στην ψηφοφορία» (vid)

Συγκεκριμένα στην εκπομπή του Κέβιν Γκαρνέτ στο ΤΝΤ, τέθηκε το μεγάλο ερώτημα:

«Θα πάρει ο Γιάννης τις περισσότερες ψήφους για το All Star Game;»

Ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ είχε καλεσμένους τον βετεράνο παίκτη Βέρνον Μάξγουελ, όπως επίσης και την άλλοτε πρωταθλήτρια του WNBA με τους Λος Άντζελες Σπαρκς, Τίνα Τόμπσον.

Οι καλεσμένοι του συμφώνησαν από κοινού ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ξεπεράσει τελικά τον Γιάννη στην ψηφοφορία για το All Star Game.

«Δεν νομίζω να μείνει πρώτος. Ο ΛεΜπρόν θα τον ξεπεράσει. Πραγματικά ο Γιάννης κάνει εξαιρετική σεζόν, αλλά ο βασιλιάς είναι ο βασιλιάς» είπε η Τόμπσον, με τον Μάξγουελ να συμφωνεί ότι στο τέλος οι Ντουράντ και ΛεΜπρόν θα είναι οι αρχηγοί σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

The first batch of #NBAAllStar votes has been released and guess who's at the top...

The #InsidetheNBA crew checks in with the squad at @KGArea21 to find out more! pic.twitter.com/oa2kTroX2r

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 5 Ιανουαρίου 2018