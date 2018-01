Πρώτος σε ψήφους ο Γιάννης για το Αll-Star Game! (pics)

Πρώτος και καλύτερος είναι αυτή τη στιγμή στα αποτελέσματα για το All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Συγκεκριμένα, μετά τις 12 πρώτες μέρες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις ψήφους του κόσμου στα social media, το NBA έδωσε τα πρώτα αποτελέσματα και ο Γιάνναρος φιγουράρει στην πρώτη θέση.

O «Greek Freak», δεν είναι απλά πρώτος στην Ανατολική περιφέρειά, αλλά και σε ολόκληρο το NBA! Έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 863,416 ψήφους και τον ακολουθεί πίσω με 856,080 ο τεράστιος ΛεΜπρόν Τζέιμς! Αυτοί οι δύο... οδηγούν την κούρσα, ενώ και ο τρίτος είναι από την Ανατολή και συγκεκριμένα ο Ίρβινγ, με 802,834 ψήφους. Πρώτος από την Δύση είναι ο Ντουράντ με 767,402 ψήφους.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 16/1.

The #NBAAllStar Voting First Returns for Eastern Conference players!

VOTE NOW: https://t.co/UjbrNUQ7Vw pic.twitter.com/ltlmLAo6S9

— 2018 NBA All-Star (@NBAAllStar) 4 Ιανουαρίου 2018