Έγραψαν αρνητική ιστορία με την συντριβή οι Λέικερς! (pic)

Δεν ξεχνιέται εύκολα από τους Λέικερς η χθεσινή συντριβή απέναντι στους Θάντερ.

Η παρέα του Ουέστμπρουκ νίκησε με 133-96, υποχρεώνοντας την ομάδα από το Λος Άντζελες στην 2η μεγαλύτερη εντός έδρας ήττα της ιστορίας της. Με 37 πόντους είχαν χάσει και από τους Χοκς το 1959.

Το χειρότερο βράδυ στην ιστορία τους εντός έδρας παραμένει η ήττα από τους Λέικερς με διαφορά 48 πόντους από τους Κλίπερς το 2014. Βέβαια το Staples Center είναι η έδρα και των δύο ομάδων, απλά εκείνη την ημέρα οι «λιμνάνθρωποι» ήταν γηπεδούχοι.

The @okcthunder handed the Lakers a 37-point home loss yesterday. @EliasSports puts that in perspective and more: https://t.co/cXIAzuuMa1 pic.twitter.com/Ze4CLggKgZ

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Ιανουαρίου 2018