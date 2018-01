Λατρεύει να... σκοτώνει τους Μάβερικς ο Κάρι! (pic & vid)

Ο Στεφ Κάρι ευστόχησε σε τρίποντο κόντρα στου Ντάλας, 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και χάρισε τη νίκη στην ομάδα.

Όμως αυτή η φορά δεν είναι η μόνη που... καθαρίζει τους Μάβερικς.

Ο γκαρντ του Γκόλντεν Στέιτ έχει πετύχει 3 καλάθια που δίνουν προβάδισμα στην ομάδα του στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα σε ματς με τους Μάβερικς, τη στιγμή που συνολικά με όλες τις ομάδες του ΝΒΑ έχει.

Λατρεύει να... σκοτώνει το Ντάλας ο Κάρι.

Stephen Curry has 6 career go-ahead FG in the final five seconds in his career.

Three have come against the Mavericks. pic.twitter.com/Hxs8Y6iWxy

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Ιανουαρίου 2018