Κούζμα: «Ντροπή να χάνεις με 40 πόντους»

Οι Λέικερς ήρθαν αντιμέτωποι με... βαριά ήττα από τους Θάντερ (133-96), η οποία ήταν και η 8η τους στο πρωτάθλημα.

Ο rookie της ομάδας του Λος Άντζελες, Κάιλ Κούζμα, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, και υποστήριξε:

«Τα παρατήσαμε. Όλοι έβλεπαν ότι έβαζαν το ένα καλάθι μετά το άλλο. Δεν προβάλαμε καμία αντίσταση, αμυντικά κι επιθετικά. Όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, προσπαθούσε όλοι ατομικά και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στο πρωτάθλημα. Πήραν ένα μικρό προβάδισμα κι αρχίσαμε να είμαστε εγωιστές στο παρκέ. Δεν ήμασταν καλοί αμυντικά. Μας... σκότωσαν! Το να χάνεις με σχεδόν 40 πόντους είναι ντροπιαστικό».

Kyle Kuzma talks about needing to play with better effort. pic.twitter.com/ybA2synAXB

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 4 Ιανουαρίου 2018