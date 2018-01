Αυτό είναι το παπούτσι του Ουέστμπρουκ! (pics)

Πριν από λίγο καιρό, η Nike ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσουν τα νέα υπογεγραμμένα παπούτσια των Ράσελ Ουέστμπρουκ και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αγορά.

Οι φίλοι του μπάσκετ πήραν μία «γεύση» από τα παπούτσια του γκαρντ των Θάντερ, καθώς κυκλοφόρησαν φωτογραφίες, ενώ ο ίδιος φόρεσε και μια ειδική έκδοση στο ματς με τους Λέικερς.

Η σειρά θα ονομάζεται «Why Not Zer0.1» και θα έχει την αγαπημένη έκφραση του «Russ» στην γλώσσα του παπουτσιού, ενώ θα κυκλοφορήσει σε δύο χρώματα: το «Mirror Image» που θα κάνει εμφάνιση στις βιτρίνες στις 15 Ιανουαρίου για περιορισμένο αριθμό και το «2-way» σε ασπρόμαυρη απόχρωση, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 15 Φεβρουαρίου.

Και τα δύο ζευγάρια θα κοστίζουν $125 έκαστο.

@russwest44 debuts his new #NBAKicks in LA! pic.twitter.com/lKaZ8tBrEv

Full-Length Zoom, Dual-Purpose Vamp, Fused Mesh Upper, and a Compression-Molded Pylon Foam Piece engineered for "flight." pic.twitter.com/BSVckTrA7Z

Why Not Zer0.1

It's Official. @Jumpman23 reveals @russwest44 Signature PERFORMANCE Shoe:

Jordan Brand just officially unveiled @russwest44's new Why Not Zer0.1 signature sneaker. Thoughts? pic.twitter.com/gUB782wQQ9

— SoleCollector.com (@SoleCollector) 4 Ιανουαρίου 2018