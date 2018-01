Η νέα φοβερή εμφάνιση του Greek Freak (vid)

Δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο ηγέτης των Μπακς ήταν εξαιρετικός και κόντρα στους Πέισερς οδηγώντας τα ελάφια σε μία ακόμα νίκη. Τι έκανε; Όχι και πολλά μωρέ. Απλά σε 29 λεπτά συμμετοχής, κατάφερε να πετύχει 31 πόντους με 12/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 7/8 βολές. Επίσης κατέβασε 10 ριμπάουντ, έδωσε 5 ασίστ, έριξε 2 τάπες, έκανε 1 κλέψιμο και υπέπεσε σε μόλις 2 λάθη. Ε δεν είχαν άδικο οι φίλοι των Μπακς που δεν σταματούσαν να φωνάζουν «MVP, MVP»!

The best of Giannis in tonight's victory over the Pacers:

31pts | 10rebs | 5asts | 2blks | 1stls pic.twitter.com/IoqAn8A2OJ

