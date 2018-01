Φοβερό: Οι Σανς «έσπασαν» ένα σερί... 400-0 των Χοκς! (pic)

Μεγάλες προσφορές* κάθε μέρα στο καζίνο! (21+) *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Συγκεκριμένα η ομάδα της Ατλάντα μετρούσε 400 σερί παιχνίδια, τα οποία κέρδιζε κάθε φορά που ήταν στο +10 τρία λεπτά πριν από το τέλος!

Κάτι που έμελλε να σταματήσει στην αναμέτρηση με τους Φοίνιξ Σανς!

Αν και οι Χοκς είχαν βρεθεί στο +10 στα 2:53 πριν από το τέλος ύστερα από καλάθι του Τορίν Πρινς (99-89) δέχθηκαν ένα επιμέρους 15-4 και γνώρισαν την ήττα με 104-103.

Έτσι έσπασε και το απίστευτο σερί του... 400-0 τα τελευταία 20 χρόνια!

Over the last 20 seasons, the Hawks were 400-0 when leading by at least 10 in the final 3 minutes of the game entering Tuesday.

They lost to the Suns under such circumstances last night

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 3 Ιανουαρίου 2018