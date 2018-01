Συγκεκριμένα αγωνίστηκαν μαζί στη Βοστόνη το 2015 και είχε και έναν λόγο παραπάνω για να εκφράσει τη στήριξή του στον βραχύσωμο γκαρντ των Καβαλίερς.

«Καλωσόρισες πίσω Αζάια Τόμας. Το μπάσκετ σε χρειάζεται» έγραψε στο twitte ο Ιταλός φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε.

Welcome back @isaiahthomas !

Basketball needs you!

— Gigi Datome (@GigiDatome) 3 Ιανουαρίου 2018