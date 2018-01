Συγκεκριμένα είχε κερδίσει τον διαγωνισμό καρφωμάτων του 2000 με ένα εκπληκτικό κάρφωμα κάτω από τα πόδια...

Τότε ήταν 23 ετών! Τώρα, και έχοντας συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής, ο Βινς Κάρτερ το επιχειρεί ξανά και ξανά.

Άλλοτε το πετυχαίνει και άλλοτε όχι. Το σίγουρο είναι ότι το... έχει ακόμα!

He may have missed but my goodness @mrvincecarter15 still has it pic.twitter.com/XIcZfdHjbl

— Kings on NBCS (@NBCSKings) 3 Ιανουαρίου 2018