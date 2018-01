Η φοβερή τάπα του Κρις στον Πρινς (vid)

Ο αγώνας των Σανς με τους Χοκς ήθελε 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί και οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 102-101 και τους φιλοξενούμενους να έχουν την μπάλα έτοιμοι να πάρουν τη νίκη. Ο Σρόντερ κάνει την ασίστ στον Πρινς, ωστόσο την στιγμή που ο παίκτης των γερακιών ετοιμάζεται να καρφώσει, έρχεται ο Κρις και του ρίχνει μια εντυπωσιακή τάπα που ουσιαστικά έκρινε το ματς, καθώς μετά ο Μπούκερ ευστόχησε σε δύο βολές και ο Στρόντερ ανενόχλητος απλά μείωσε στον πόντο.

Different P.O.V. Same results! pic.twitter.com/3zmLYlcVsi

MARQUESE WITH THE BLOCK AT THE VERY END. SUNS WIN! pic.twitter.com/IHhq1U3AaJ

— Phoenix Suns (@Suns) January 3, 2018