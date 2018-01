Με φανέλες... Μπομπ Σφουγγαράκη οι 87ers! (pic)

Οι Delaware 87ers είναι η θυγατρική ομάδα της Φιλαντέλφια που συμμετέχει στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ, εκεί όπου αγωνίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο την περίοδο 2013-14, μετά τη θητεία του στον Φιλαθλητικό. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της «βραδιάς Nickelodeon» για την ενίσχυση ιδρύματος που φροντίζει παιδιά της περιοχής, οι παίκτες της ομάδας θα αγωνιστούν με φανέλες Μπομπ Σφουγγαράκη κόντρα στους Σάντα Κρουζ Ουόριορς, στο Bob Carpenter Center.

FIRST LOOK: 76ers G League team, @Sevens, wearing Spongebob uniforms for Nickelodeon Night tomorrow. pic.twitter.com/Vs1xeipkvb

— Darren Rovell (@darrenrovell) 2 Ιανουαρίου 2018