Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή ο Τζαμπάρι Πάρκερ (pic)

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο, κάτι που επιβεβαιώνεται από την κίνηση των Μπακς να τον επαναφέρουν από την G-League και τους Wisconsin Herd.

Ο Πάρκερ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού τον Φεβρουάριο του 2017, όντας άλλη μια φορά άτυχος. Μέχρι τώρα έχει παίξει σε 152 ματς στην καριέρα του και μετράει 17.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ και η επιστροφή του θα βοηθήσει πολύ την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσθέτοντας μια ποιοτική λύση στον Τζέισον Κιντ.

The Bucks have recalled forward Jabari Parker from the @WisconsinHerd of the @NBAGLeague.

Parker practiced with the Herd in Oshkosh, Wis., on Jan. 1. pic.twitter.com/3pqWdVYvmj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Ιανουαρίου 2018