Η αλήθεια είναι πως οι φίλοι του ΝΒΑ όταν ακούνε το όνομα του Έλφριντ Πέιτον, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό τους είναι το απίστευτο μαλλί που έχει. Ο γκαρντ των Μάτζικ είχε μια... άτυχη στιγμή στον αγώνα με τους Νετς αφού το μαλλί του μπλόκαρε την ορατότητα και τον ώθησε σε μια κακή προσπάθεια που κατέληξε σε air-ball!

Elfrid Payton seems to have a bit of a hair problem pic.twitter.com/ZZ3beiOQeh

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Ιανουαρίου 2018