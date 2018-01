Όπως τελείωσε το 2017, δηλαδή με θεαματικά καρφώματα, ξεκίνησε και το 2018 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak στο ματς με τους Ράπτορς πήρε την μπάλα κοντά στην ρακέτα, εκεί που δεν έχει αντίπαλο και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των Καναδών.

Giannis with the SLAM to end the 1st!! pic.twitter.com/Sv3i7p69B7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2018